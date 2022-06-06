Путин рассказал, какими для России станут 2020-е Путин заявил, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета

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Владимир Путин

Для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума, сообщается на сайте Кремля. Он подчеркнул, что страна «сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество».

Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, — сказал глава государства.

Президент также отметил, что ошибки Запада в экономической политике и санкционное давление на Россию привели к волне глобальной инфляции, разрушению устоявшихся логистических и производственных цепочек, росту бедности и продовольственному дефициту. При этом он добавил, что вместе с вызовами открываются и перспективы.

Накануне российский лидер заявил, что новые антироссийские санкции Запада только ухудшат ситуацию на глобальном рынке продовольствия. Он пояснил, что рестрикции США и ЕС усложнят ситуацию на мировых рынках удобрений. По этой причине «виды на урожай» станут значительно скромнее, а цены начнут «идти вверх», заключил президент.