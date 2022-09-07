Путин рассказал, каким должен быть мир Путин заявил, что мир должен быть справедливым и не основанным на диктате одной страны

Мир должен быть более справедливым и не основанным на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа бога на Земле или даже выше, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Он подчеркнул, что необходимо уважать интересы других стран и относиться как к равным, вне зависимости от величины территории, объемов ВВП и наличия современного оружия.

Представление о многополярности и о мире таково, что мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа бога на Земле, а может быть даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности, — сказал глава государства.

Он добавил, что каждая страна должна основываться на принципах международного права, «а не каких-то правилах, которые кто-то сам под себя придумывает».

Также в ходе своего выступления Путин заявил, что международный правовой устав попирается, однако Россия его не нарушает. В качестве доказательства своего суждения российский лидер сослался на войну в Ираке, бомбардировки Югославии и Белграда. По мнению президента, в тот момент, когда происходили эти исторические события, никто не вспомнил принципы международного права. В связи с этим, как считает Путин, РФ действует в рамках правовых норм.