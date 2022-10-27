Путин рассказал, какая будет инфляция в России к концу года Путин: инфляция в России к концу 2022 года составит ококло 12%

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Владимир Путин

Инфляция в России к концу 2022 года составит примерно 12%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». Российский лидер уточнил, что инфляционные показатели имеют тенденцию к понижению. По прогнозам Путина, к первому кварталу 2023 года инфляция будет в размере 5%.

Инфляция у нас по году будет 12%, ну примерно. И она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она будет где-то в районе 5%. В странах Евросоюза с развитой экономикой — 17% вот в Нидерландах, в некоторых — 21-23%. В два раза больше, чем у нас, — заявил Путин.

Ранее Путин сообщил, что инфляция в России опустилась до 13,5%. Он отметил, что в настоящий момент в ряде европейских стран уровень инфляции заметно выше.

Российские власти прогнозируют, что к концу года инфляция станет контролируемой и будет находиться в диапазоне 11–13%. Рост цен в октябре, по мнению аналитиков, будет обусловлен во многом увеличением стоимости плодоовощной продукции. Другим инфляционным фактором станет перекладывание компаниями издержек на конечных потребителей из-за повышенных логистических рисков.