Запад сам себя наказал антироссийскими санкциями, заявил на совещании по экономике президент РФ Владимир Путин. Однако, по его словам, которые приводятся на сайте Кремля, России нужно быть готовой к новым рестрикциям.
Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. Да, в прошедшие годы наши так называемые партнеры уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, это видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам, — отметил президент.
Глава государства добавил, что сейчас Запад «в своих фантазиях» доходит до абсурда. В качестве примера Путин привел угрозы со стороны Европы запретить в РФ ввоз отверток, иголок и тому подобное. Но, пошутил президент, чем меньше в РФ будет «барахла», тем меньше шансов, что в страну экспортируют постельных клопов.
Таким образом Путин напомнил о проблемах Франции, которая столкнулась с нашествием насекомых в общественных местах. Ранее во французском сегменте социальных сетей распространили видео с клопами в вагоне поезда, следующего с Восточного вокзала в Париже. Некоторые пассажиры пожаловались на укусы, полученные во время поездки в транспорте.