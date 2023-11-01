Путин рассказал, как Запад наказал сам себя Путин: Запад сам себя наказал антироссийскими санкциями

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Президент России Владимир Путин

Запад сам себя наказал антироссийскими санкциями, заявил на совещании по экономике президент РФ Владимир Путин. Однако, по его словам, которые приводятся на сайте Кремля, России нужно быть готовой к новым рестрикциям.

Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. Да, в прошедшие годы наши так называемые партнеры уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, это видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам, — отметил президент.

Глава государства добавил, что сейчас Запад «в своих фантазиях» доходит до абсурда. В качестве примера Путин привел угрозы со стороны Европы запретить в РФ ввоз отверток, иголок и тому подобное. Но, пошутил президент, чем меньше в РФ будет «барахла», тем меньше шансов, что в страну экспортируют постельных клопов.

Таким образом Путин напомнил о проблемах Франции, которая столкнулась с нашествием насекомых в общественных местах. Ранее во французском сегменте социальных сетей распространили видео с клопами в вагоне поезда, следующего с Восточного вокзала в Париже. Некоторые пассажиры пожаловались на укусы, полученные во время поездки в транспорте.