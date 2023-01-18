Путин рассказал, как его мать-блокадницу обворовали Путин рассказал, как у его матери-блокадницы украли продуктовые карточки

Фото: kremlin

Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Искра ленинградской победы» в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки, посвященной блокадному Ленинграду, рассказал губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову о том, как у его мамы в те годы украли продуктовые карточки, передает RT. По словам главы государства, их выхватили прямо из рук женщины и убежали.

У мамы выбили карточки из рук. Она подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке и убежал, — рассказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова журналиста о недостатке информации о жизни родителей Путина в период блокады Ленинграда. Представитель Кремля отметил, что есть множество интервью, в которых глава государства рассказывает о жизни матери и отца в то время.

В ноябре Путин поддержал решение Санкт-Петербургского городского суда признать геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии. Он заявил, что давно пора было это сделать.