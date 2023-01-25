Путин рассказал, как рубил лес в тайге и строил дома

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил во время посещения кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», что в свое время участвовал в работе студенческих отрядов, рубил лес в тайге и строил дома. По словам главы государства, он работал на севере страны, в Республике Коми, передает РИА Новости.

Студенческие отряды сами по себе в свое время, где-то в 1960-х годах, они родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном на север, в Коми, работали и рубили лес для высоковольтных линий электропередачи прямо в тайге, дома строили, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что работа была напряженная, тяжелая, но полезная.

Ранее Путин поздравил российских студентов и преподавателей с праздником студенчества, который отмечается 25 января. Президент отметил, что память о студенческом братстве остается с людьми на всю жизнь.

Несколько лет назад Путин рассказал, как в студенческие годы вместе с однокурсниками помогал заботиться о заболевшем преподавателе логики. По его словам, он вместе с друзьями-студентами дежурил у кровати педагога по ночам.