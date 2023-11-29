Путин рассказал, как Россия слезает с «технологической иглы» Запада Путин: ученые помогли России быстро слезть с «технологической иглы» Запада

Запад думал, что подсадил Россию на «технологическую иглу», с которой она никогда не слезет, заявил президент России Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых, передает пресс-служба Кремля. Однако, по его словам, отечественные специалисты показали, что это возможно, и уже происходит довольно быстро.

Раньше наши исследователи покупали какие-то приборы за границей, а теперь вынуждены [придумывать свои]. Это важно... Потому что появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, то появился экономический стимул производить, — пояснил глава государства.

По его словам, таким образом происходит формирование внутреннего рынка. Также Путин подчеркнул такой важность одной «очень простой, примитивной, но работающей» вещи — конкуренции.

Ранее стало известно, что первый полет самолета МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году. Речь идет о лайнере с системами только российского производства. При этом отмечается, что в воздушном судне необходимо заменить 36 импортных основных систем.

До этого председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что перед российским авиапромом стоит цель полностью заменить иностранные самолеты отечественными аналогами. По его данным, этот процесс должен завершиться к 2030 году.