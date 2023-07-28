Путин рассказал, как Россия относится к мирному решению кризиса на Украине Путин заявил, что Россия не уходит от мирного решения конфликта на Украине

Фото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Россия не уходит от рассмотрения варианта мирного решения конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — Африка. Он добавил, что Москва уважает африканские инициативы по урегулированию конфликта и внимательно рассматривает такие предложения.

Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от ее рассмотрения. Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам, внимательно их рассматриваем, — сказал Путин.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие делегации из 49 стран и региональных объединений, включая 17 глав африканских государств — Египта, Уганды, Зимбабве, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии и других. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин встретился с каждым из 17 глав африканских стран отдельно.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент выступит с заявлением для СМИ и подведет итоги работы форума Россия — Африка.