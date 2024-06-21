Путин рассказал, как Россия будет развивать вооруженные силы Путин: развитие армии России будет опираться на опыт СВО

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Россия будет развивать свои вооруженные силы с опорой на тот опыт, который армия получила в ходе проведения специальной военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед выпускниками военных вузов. По его словам, которые приводит ТАСС, в основе ее развития также будет лежать применение лучших современных технологий и использование эффективных экономических решений.

Глава государства подчеркнул, что опыт проведения СВО должен лежать в основе развития армии, так как в мире складывается непростая международная ситуация. Появление новых вызовов и рисков требует всестороннего совершенствования вооруженных сил, считает он.

Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, — заявил президент.

Путин ранее заявил, что Россия будет наращивать поставки беспилотников войскам, находящимся в зоне проведения СВО. Кроме того, армия получит больше бронетехники, комплексов обнаружения противника и передовых высокоточных средств поражения.