Путин рассказал, как российские производители могут обойти конкурентов Путин: российские производители должны занять нишу иностранных фирм до их возвращения в РФ

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым

Российские производители должны занять освободившуюся на рынке нишу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, так предприятия смогут занять место ушедших иностранных конкурентов.

Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу. <...> Надо сделать до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что первая партия новых среднемагистральных пассажирских самолетов будет передана российским авиакомпаниям уже в конце 2024 года, рассказал гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский. Речь идет о шести машинах МС-21, однако в дальнейшем производство будет расширяться.

До этого появлялись сведения о том, что МС-21 может оказаться дороже французских Airbus A320 или американских Boeing 737-800, хотя и предполагался в качестве конкурента этим самолетам. Авиаконструктор Вадим Лукашевич допускает такую ситуацию, ведь в условиях санкций машина станет монополистом на российском рынке и авиакомпаниям придется принять условия производителя, что закономерно приведет к повышению стоимости билетов.