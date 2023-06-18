Путин рассказал, как навести порядок в армии Путин заявил, что в армии должно быть единоначалие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал к единоначалию в армии, чтобы там появился порядок. Во время встречи с военкорами он отреагировал на инициативы о создании «какой-то группы» «напрямую от президента» фразой «хотите загубить дело — создайте рабочую группу». Фрагмент встречи показал телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента, — сказал Путин.

Он добавил, что в зоне СВО постоянно бывают главы различных ведомств и представители промышленности. Вместе с тем глава государства поддержал идею проработать вопрос для координации действий в зоне военной операции.

Ранее американские эксперты указали на ужесточение командной структуры и дисциплину в российских войсках. Washington Post сообщала, что украинской армии будет сложно прорвать линии обороны ВС РФ, которые надежно защищены минами, дронами и тяжелой артиллерией.