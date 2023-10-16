Путин рассказал, как Китай и Россия решили вопрос размежевания границ Путин заявил о размежевании границ с Китаем на основе доброй воли

Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Правительства России и Китая решили вопросы размежевания границ на основе доброй воли, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Пекин и Москва всегда стараются найти компромисс в решении любых вопросов, в том числе и таких сложных, как вопрос о границах, который оставался открытым на протяжении 40 лет.

В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента, не решались на протяжении 40 лет. Но вот это стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга, — объяснил глава государства.

Ранее Путин заявил, что к концу 2023 года товарооборот с Китаем может достигнуть отметки в $200 млрд. Как подчеркнул российский лидер, для достижения этой цели строятся новые железные дороги, а также автомобильные трассы, которые помогают расширить логистические цепочки. В 2022 году товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 29,3%. За предыдущий отчетный период рост товарооборота составил 32%.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И заявлял, что встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином станет важным вкладом в проведение форума «Один пояс — один путь», а также будет очень полезной для продвижения стратегического взаимодействия двух держав.