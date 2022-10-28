Путин рассказал, как достигнуть устойчивого мира между Баку и Ереваном Путин: достичь мира между Баку и Ереваном можно за счет последовательного выполнения договоренностей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Единственным возможным и реалистичным путем урегулирования конфликта между Ереваном и Баку является неукоснительное соблюдение сторонами всех положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана, заявил президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. По его словам, РФ всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности и делает все возможное для комплексного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Именно за счет последовательного выполнения договоренностей на пути делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решений гуманитарных вопросов можно добиться нормализации отношений Армении с Азербайджаном, — подчеркнул президент.

Путин добавил, что с этой позицией согласен и премьер-министр Армении Никол Пашинян, с которым он неоднократно беседовал на эту тему. Российский лидер также выразил надежду, что поиск и нахождение взаимоприемлемых решений позволит выйти на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Ранее Путин заявил, что Россия в течение многих лет предлагала Армении решить вопрос Карабаха путем передачи Баку пяти районов, откуда ушли люди, однако Ереван пошел своим путем в решении этого вопроса. Президент добавил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном нужен, но Россия не может ничего навязывать и диктовать.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что желает подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2022 года. По его словам, армянская сторона сделает все возможное, чтобы это осуществилось. По словам Пашиняна, власти Армении надеются на то, что до подписания мирного договора завершатся работы по делимитации армяно-азербайджанской границы.