Путин: взрывчатку для ЧП на Крымском мосту могли отправить морем из Одессы

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

ФСБ констатировала, что взрывчатка для организации ЧП на Крымском мосту могла быть отправлена морем из Одессы, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане. Он отметил, что пока неизвестно, использовался ли для этого зерновоз.

ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для ЧП на Крымском мосту была отправлена морем из Одессы, но пока точно не установлено, с помощью зерновозов это было сделано или нет, это вопрос. Ответа на него пока нет, — сказал Путин.

Глава страны ранее подчеркнул, что в случае если гуманитарный коридор для поставки зерна в беднейшие страны будет использоваться для совершения террористических актов, то это поставит под вопрос его дальнейшее функционирование. В то же время Путин отметил, что пока «таких данных» у России нет.

Глава страны добавил, что после теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили поручение усилить контроль на объектах инфраструктуры в России. Путин отметил, что на них проведут соответствующие мероприятия. Президент уточнил, что речь идет о транспортных и энергетических объектах различного уровня.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.