ФСБ констатировала, что взрывчатка для организации ЧП на Крымском мосту могла быть отправлена морем из Одессы, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане. Он отметил, что пока неизвестно, использовался ли для этого зерновоз.
ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для ЧП на Крымском мосту была отправлена морем из Одессы, но пока точно не установлено, с помощью зерновозов это было сделано или нет, это вопрос. Ответа на него пока нет, — сказал Путин.
Глава страны ранее подчеркнул, что в случае если гуманитарный коридор для поставки зерна в беднейшие страны будет использоваться для совершения террористических актов, то это поставит под вопрос его дальнейшее функционирование. В то же время Путин отметил, что пока «таких данных» у России нет.
Глава страны добавил, что после теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили поручение усилить контроль на объектах инфраструктуры в России. Путин отметил, что на них проведут соответствующие мероприятия. Президент уточнил, что речь идет о транспортных и энергетических объектах различного уровня.
8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.