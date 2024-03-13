Путин рассказал, как Байден отговаривал его идти на выборы Путин: Байден пытался вмешаться в выборы в России, отговаривая его от участия

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Джо Байден

Желание Джо Байдена в 2011 году отговорить российского президента Владимира Путина от участия в выборах было попыткой вмешательства, заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости. Глава государства припомнил, что нынешний американский президент тогда приезжал в Москву и они говорили в том числе и об этом.

Ну это же кaк раз признaк вмешательствa, — сказал Путин.

Он также рассказал, как Дональд Трамп еще в бытность президентом США упрекал его в симпатиях к Джо Байдену. Путин признался, что был очень удивлен, когда миллиардера начали преследовать в Соединенных Штатах за то, что его якобы поддерживает Россия.

Это было вот четыре с лишним годa нaзaд. Он мне так и скaзaл в одном из рaзговоров: ты хочешь, чтобы победил — ну уж извините, я скaжу, кaк он, это просто прямaя речь, — чтобы победил спящий Джо? — поделился Путин.

Ранее глава государства заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США и не собирается заниматься расколами на Западе. Он также отметил, что предвыборная ситуация в США приобретает все более нецивилизованный характер. По мнению Путина, американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова.