Путин рассказал, к чему России нужно подготовиться Путин: России надо подготовиться к угрозам вспышек новых эпидемий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна быть готова к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, стране необходима самодостаточность в этом деле, для чего она должна иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру, всю линейку субстанций, оборудования, комплектующих.

У нас есть весомые достижения, ну а нам, безусловно, нужно двигаться дальше, продолжать эту работу, причем на качественно новом уровне, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий и быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий, — заявил Путин.

Ранее угрозу пандемии «болезни X», которая, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19, включили в список тем для обсуждения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Форум прошел в Давосе с 15 по 19 января 2024 года. На мероприятии были рассмотрены усилия, необходимые для подготовки здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также рассказал, что эпидемия «болезни Х» — это в настоящий момент лишь гипотетическая угроза, но Москва готова к ней. По словам руководителя Минздрава, за время пандемии коронавируса система здравоохранения страны научилась быстро адаптироваться к подобным сценариям.