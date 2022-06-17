Путин рассказал, что ждёт Россию без суверенитета Путин предупредил, что без суверенитета Россия будет производить пеньку и седла

Фото: Кухмарь Кирилл/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Россия будет производить только сырье, пеньку и седла, если откажется от суверенитета, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин. По его словам, при принятии любых решений нужно вычленять главное, а сейчас главное — быть независимой страной.

Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее, сейчас и будущим поколениям. Если у нас не будет суверенитета, то в недалеком будущем мы будем все покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, седла, — сказал Путин.

Отвечая на вопрос, сможет ли Россия наладить свoе производство упаковки для товаров после отказа поставлять ее зaпадными компаниями, Путин отметил, что это не представляется ему слoжным делом. Президент заявил, что партнеры из других стран с удовольствиeм займут освободившуюся нишу на рынке.

Ранее в пятницу Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди. Он добавил, что производить все и вся невозможно и не нужно, но страна должна обладать критически важными технологиями.