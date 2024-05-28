Путин рассказал, что ждет польских солдат на Украине Путин: иностранный контингент на Украине будет в зоне поражения ВС России

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Военнослужащие Вооруженных сил Польши уже не покинут территорию Украины, если войдут туда, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. Российский лидер напомнил, что на Украине уже воюет большое число польских наемников. По словам главы государства, иностранный контингент на Украине будет в зоне поражения ВС России.

Что касается различных контингентов, то я уже об этом говорил. Там польские власти заявляют, что готовы направить свои контингенты. Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда, — сказал Путин.

Президент также добавил, что Москва знает об участии западных наемников в украинском конфликте, под видом которых в том числе работают и военные инструкторы. При этом для планов РФ неважно, кто присутствует на Украине, Россия будет делать так, как считает нужным, подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что Москва внимательно наблюдает за заявлениями западных политиков об ударах вглубь ее территории. Он подчеркнул, что в НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют». Президент также отметил, что заявления о возможных ударах западным оружием появляются во время наступления ВС РФ в Харьковской области.