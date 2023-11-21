Путин рассказал, что Россия сделает для урегулирования ситуации в Газе Путин: Россия инициирует обсуждение в БРИКС урегулирование ситуации в Газе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Москва намерена инициировать контакты по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке во время председательства в БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на внеочередном саммите организации. Он напомнил, что председательство РФ состоится в 2024 году. Трансляция саммита опубликована на сайте Кремля.

Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике, — уточнил Путин.

Глава государства также призвал объединить усилия международного сообщества для деэскалации обстановки в секторе Газа. По мнению Путина, в урегулировании палестино-израильского конфликта могут сыграть ключевую роль именно страны БРИКС и региона.

Президент РФ обратил внимание, что гибель тысяч людей и смерти детей в секторе Газа, массовое изгнание населения и гуманитарная катастрофа вызывают обеспокоенность. По словам российского лидера, ситуация в регионе показывает, что США пытаются монополизировать свои посреднические функции в палестино-израильском конфликте.