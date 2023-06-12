Путин рассказал, как часто посещает врачей Путин заявил, что регулярно проходит медосмотр

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно проходит медицинский осмотр, и порекомендовал это делать всем, передает ТАСС. В ходе традиционного неформального общения после церемонии вручения госпремии ее участники пожелали главе государства «здоровья и сил», «чтобы к врачам не обращаться».

Чтобы не лечиться, надо постоянно к ним [к врачам] обращаться. Регулярно прохожу медосмотры. Надо делать, наверное, всем, — ответил глава государства.

По словам одного из участников, регулярные занятия спортом позволяют организму на молекулярном уровне очищаться от ненужных клеток, на что Путин ответил: «Будем очищаться от ненужных клеток в широком смысле этого слова».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас у главы государства много дел и он не выражает никаких предвыборных или электоральных настроений. Спикер Кремля отметил, что ближе к концу 2023 года Россия вступит в электоральный сезон, но пока не было никаких заявлений от Владимира Путина относительно его выдвижения на президентских выборах в 2024 году.