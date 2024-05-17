«Многого не хватает»: Путин считает, что ему еще надо работать над собой Путин заявил, что еще должен работать над собой

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета выразил мнение, что ему, как и многим людям, еще нужно работать на собой, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос одного из студентов, как смог развить в себе настойчивость и дальновидность.

Вообще мне кажется, что мне, как и многим, как всем людям, многого не хватает. Я еще должен работать над собой. <...> Когда человек относится к себе критически, полагает, что ему еще очень много нужно сделать и много работать над собой, тогда, наверное, он и добивается успеха, — сказал российский лидер.

Ранее Путин также отметил, что человек по своей природе ленив, но он не должен себя жалеть. Чтобы побороть лень, нужно трудиться и заниматься спортом, считает он. Глава государства подчеркнул, что это надо делать каждый день, чтобы все вошло в привычку. Он добавил, что со временем уже будет сложно представить свою жизнь без занятий спортом.

До этого российский лидер объяснил санкции США на китайские электромобили тем, что произведенные в КНР машины стали более качественными. Он назвал действия Соединенных Штатов примером недобросовестной конкуренции.