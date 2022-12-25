Путин рассказал о цинизме Запада в украинском кризисе Путин: РФ в ситуации c Украиной не могла вести себя так же цинично, как Запад

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Президент России Владимир Путин

В ситуации с украинским кризисом Россия не могла вести себя так же цинично, как страны Запада, заявил Владимир Путин. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» он отметил, что у РФ иная философия, отношение к жизни и людям. По словам российского главы, это проявляется в акценте на духовной составляющей России и противоположной ей концентрации вокруг материальной составляющей западного мира. Путин также сослался на мнение экспертов, которые погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства и ислама, которые также говорят о разительных культурных отличиях РФ и Запада.

Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама, — то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли! — высказался Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что не осуждает тех людей, которые не проявили себя, как истинные патриоты в вопросе украинского конфликта. По словам президента, в любом обществе есть те люди, которые прежде всего заботятся о своих собственных интересах. Однако таких представителей российского общества, как указал глава РФ, очень мало.

Путин также рассказал о событиях последних месяцев, которые позволили ему убедиться в том, что 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины. Глава государства подчеркнул, что Россия является особенной страной, в которой живут особые люди и сделал акцент на том, что это «подтверждается на протяжении всей истории существования России».