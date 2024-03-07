Дмитрий Винокуров

Путин рассказал, что думает о празднике 8 Марта Путин поздравил летчиц с 8 Марта и назвал этот день добрым весенним праздником

7 марта 2024 в 17:32

Фото: Kremlin.ru

На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова