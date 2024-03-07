Президент России Владимир Путин назвал 8 Марта очень добрым весенним праздником во время разговора с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища, передает пресс-служба Кремля. Глава государства также пожелал вчерашним студенткам успехов в работе и семейного счастья.
Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый, — сказал президент.
Российский лидер подарил каждой летчице букет и пожал руку. Проходя мимо главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с букетом в руках, Путин пошутил, что цветы «не для него». После открытия встречи глава государства обратился к выпускницам с пожеланиями достичь успехов на службе. Он выразил уверенность, что девушки смогут добиться высоких результатов, потому что они целенаправленно идут к своей цели и обладают для этого нужным характером.
Ранее Путин принял участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Во время своей речи он заявил, что традиционные ценности являются фундаментом жизни и бытия. Глава государства подчеркнул, что именно они объединяют самых разных людей по всему миру и делают их равными. Путин также рассказал про общение с иностранными студентами в российских вузах. По словам президента, они могут отличаться внешне и иметь другой цвет кожи, но они такие же люди, как и все.