Путин рассказал, что бы было с Россией без новых регионов Путин: если бы Россия бросила людей в новых регионах, она стала бы дряхлой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для победы!» заявил, что если бы Россия не защищала людей в новых регионах, то превратилась бы в дряхлую, никому не нужную страну. Кроме того, все думали бы, что и как от РФ «оттяпать». Слова главы государства были опубликованы на сайте Кремля.

Если не будем защищать наших людей в Донбассе, а сейчас и в Херсонщине, Запорожье, в Новороссии... бросили бы людей в Крыму. Во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, на самом деле никому не нужную страну, которую все, с наличием большого количества природных ресурсов, которую все со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в виде гуманитарной помощи, — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что в социально-экономическом развитии Донбасса и Новороссии нет мелочей, идет возрождение этих регионов. Он назвал хорошим темп интеграции новых регионов России. Глава государства указал, что в настоящее время выплатами охвачено более 2 млн человек, а к 2025 году их будут получать более 3 млн граждан.

До этого президент обратился к крупным финансовым учреждениям и сказал, что им необходимо начать работу в Донбассе и Новороссии. По его словам, не стоит бояться санкций против РФ, которые «уже случились».