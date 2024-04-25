Путин рассказал, что будет со ставкой ЦБ Путин: ключевая ставка ЦБ со временем снизится

Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости/Kremlin.ru

Ключевая ставка Центробанка России со временем снизится, на что указывают объективные тенденции в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам главы государства, также изменится уровень плавающих ставок на выдачу кредитов с развитием госпроектов.

Вы знаете, сейчас ведь банки-то дают [кредиты], как правило, по плавающим ставкам. Если кредиты берут исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут, на это очень рассчитываю. Но это наверняка произойдет, это исходя просто из объективных тенденций, которые складываются в экономике, — пояснил российский лидер.

Ранее Путин анонсировал запуск модернизированного механизма регуляторной гильотины, проектом которого сейчас занимается правительство. Его суть будет заключаться в «расчистке» нормативной базы, что облегчит работу бизнеса и его взаимодействие с властями.

До этого президент России сообщил о рекордно низком уровне безработицы, в том числе среди молодежи. По словам Владимира Путина, в стране набрана положительная динамика, а показатели снизились даже в тех регионах, где вопрос трудоустройства был исторически проблемным.