Путин рассказал, во что могут превратиться саммиты СВМДА Путин: превращение саммитов СВМДА в организацию по безопасности востребовано

Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

Саммит Россия – Центральная Азия

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности создания организации по безопасности, в основе которой будут лежать саммиты Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Путин считает, что союзники России хотят работать в подобных форматах. Российский лидер также указал на угрозы, исходящие не только с европейского, но и с азиатского континента.

Казалось, что достаточно других инструментов, чтобы сверить часы по вопросам безопасности, но выясняется, что это не так. Эти дополнительные инструменты, тем более для азиатского региона, нужны, их нужно совершенствовать. Думаю, это востребовано. Много угроз не только на европейском, но и на азиатском континенте, — заявил Путин.

Путин также подчеркнул, что Россия обращает внимание на отношения между Азербайджаном и Арменией, Таджикистаном и Киргизией. Российский лидер отметил, что Москве хорошо известен характер отношений этих стран.

Конечно, партнеров беспокоит будущее развитие отношений на российско-украинском направлении. Это является предметом обсуждения, — добавил Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на саммите СВМДА в Астане президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали проведение пятисторонних переговоров по Украине. Встреча политиков длилась около полутора часов.