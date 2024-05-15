Путин рассказал, чего Россия добивается на Украине Путин: РФ хочет всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Украине

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Владимир Путин

Россия открыта к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа. Однако он подчеркнул, что переговоры должны учитывать интересы Москвы и проводиться одновременно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности.

Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии, — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что надежность гарантий Запада перед Россией является проблемным вопросом. По словам Путина, правящие круги этих стран предпочитают устраивать миропорядок не на основе международного права, а на правилах, которых никто не видел, и которые меняются в угоду тем, кто их придумывает.

Владимир Путин также назвал реалистичными и конструктивными предложенные Пекином шаги по мирному урегулированию. Недавно высказанные председателем КНР Си Цзиньпином дополнительные четыре принципа разрешения конфликта он счел органичными. Российский президент при этом посетовал, что эти инициативы не поддерживают Киев и его западные покровители. По словам Путина, китайские предложения могли бы стать основой для политико-дипломатического процесса, приемлемого для России.

Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение, — подчеркнул Путин.

Кандидат на пост руководителя Министерства обороны России Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу примут участие в неформальной встрече Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. Мероприятие пройдет в рамках предстоящего визита российского лидера в Пекин.