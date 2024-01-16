Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью и сосиски

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС/kremlin.ru/

Президент России Владимир Путин рассказала анекдот про сыр с голубой плесенью и сосиски в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ, сообщает ТАСС. Так он отреагировал на выступление главы администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолия Балбекова.

В ходе встречи Балбеков рассказал о производстве 50 видов сыра, в том числе с голубой плесенью. В этот момент президент прервал его и рассказал анекдот.

Вчера анекдот рассказывали: «У вас сыр с плесенью есть? — Нет. Сосиски есть». Слава богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, это точно. А сосиски совершенно нужного нам высшего качества, — сказал он.

Ранее на встрече с главами муниципалитетов Путин оценил «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, упомянув ее в контексте обсуждения вопросов, связанных с участниками спецоперации. По словам президента, правильными жизненными ценностями обладают прежде всего участники СВО, а не полураздетые веселящиеся звезды.

Делегация свердловского Минздрава до этого приехала в Кушву с проверкой к медикам, которые пожаловались Путину на низкие зарплаты. Специалисты оценят расписание сотрудников скорой помощи и начисление заработной платы.