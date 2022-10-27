Путин рассказал анекдот о санкциях Запада против России

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал анекдот об антироссийских санкциях Запада, отвечая на вопрос об отношениях европейцев к России. По словам российского лидера, анекдотом с ним поделился его немецкий друг. Его имя неизвестно.

Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» Папа отвечает: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок: «А мы здесь причем?» Папа: «А мы санкции ввели». Ребенок: «А зачем?» Папа: «Чтобы им было плохо?» Ребенок: «А мы что, русские?», — заявил Путин.

При этом российский лидер отметил, что РФ — не враг Европы. По его словам, у России никогда не было злых намерений в отношении стран Запада.

Ранее Путин заявил, что Запад дискредитировал институт международных финансовых резервов. По словам российского лидера, сначала Запад их обесценил инфляцией в зоне доллар — евро, а потом и вовсе «прикарманил» российские золотовалютные резервы.