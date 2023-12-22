Путин рассказал Аббасу, что РФ делает для урегулирования конфликта в Газе Путин проинформировал Аббаса о шагах России по урегулированию конфликта в Газе

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с палестинским коллегой Махмудом Аббасом, передает Кремль. В ходе беседы глава государства проинформировал лидера ближневосточной страны о шагах РФ по деэскалации конфликта в секторе Газа. Он также отметил, что Россия обеспечивает бесперебойные поставки товаров первой необходимости в анклав.

С учетом проведенных контактов с лидерами ближневосточных государств Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых российской стороной шагах в целях содействия деэскалации конфликта и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи нуждающимся. Россия продолжит поставки для сектора Газа товаров первой необходимости, включая медикаменты и медицинское оборудование, — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления процесса урегулирования ситуации. Оба президента согласились, что решить конфликт можно лишь созданием Государства Палестина в границах 1967 года.

Днем ранее Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Российский лидер пообещал продолжить оказывать поддержку усилиями руководства республики по укреплению экономики и суверенитета. Кроме прочего, президенты обсудили важность формирования справедливого многополярного миропорядка.