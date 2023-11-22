Путин распорядился подписать договор о партнерстве с Венесуэлой

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Президент России Владимир Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, выпустив распоряжение о его подписании, сообщается на официальном портале правовой информации. Документ был подготовлен Министерством иностранных дел РФ и согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Принять предложение МИД России <...> о подписании договора между Российской Федерации и Боливарианской Республикой Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, — говорится в тексте распоряжения.

Глава государства также посчитал целесообразным подписание договора на высшем уровне. Таким образом, документы могут быть подписаны лидерами двух стран. Предполагается, что это будет сделано во время визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву. К настоящему времени сроки его поездки не утверждены.

Как сообщалось ранее, правительство Венесуэлы договорилось с США о начале снятия санкций с южноамериканского государства. По словам главы МИД страны Ивана Хиль Пинто, Каракас также настоял на сохранении избирательных гарантий при проведении выборов на своей территории. Отмечается, что власти страны провели переговоры с оппозицией в Барбадосе, в рамках которых было подписано несколько документов о поощрении политических прав и защите активов республики за рубежом.