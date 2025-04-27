Путин распорядился направить помощь Ирану после мощного взрыва Посольство РФ: Путин распорядился направить в Иран несколько бортов МЧС

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Взрыв в порту Ирана

Россия направит в Иран помощь для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи, сообщили в российском посольстве в Тегеране. Речь идет о нескольких бортах МЧС с профессионалами. Отмечается, что соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.

В ответ на обращение иранских партнеров <...> принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи, — сказано в сообщении.

Ранее Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и главе республики Масуду Пезешкиану в связи со взрывом в Шахид-Раджаи, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер передал слова сочувствия родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Президент добавил, что Москва готова помочь в ликвидации последствий взрыва.

Тем временем представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что число пострадавших при взрыве в Шахид-Раджаи выросло до 1139. По ее словам, некоторых раненых доставили в другие регионы на воздушном транспорте.

При этом агентство Reuters узнало, что число жертв ЧП выросло до 18. Отмечается, что мощный взрыв, прогремевший 26 апреля, вероятно, был вызван воспламенением химических материалов.