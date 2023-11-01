Путин распорядился начать работу по снижению инфляции Путин: нужно снижать инфляцию и отслеживать цены на социально значимые товары

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ предпринимать скоординированные действия по снижению инфляции и отслеживать цены на социально значимые товары и услуги. По словам главы государства, опубликованным на официальном сайте Кремля, от этого напрямую зависит благополучие россиян.

Еще раз обращаю внимание правительства и Банка России на важность эффективных, скоординированных действий по снижению инфляции. Она напрямую отражается на благополучии российских семей, наших граждан. В том числе нужно тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам, — отметил российский президент.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме заявил, что Банк России не исключает дополнительного ужесточения своей денежно-кредитной политики (ДКП) для достижения инфляции в 4% в 2024 году. По данным регулятора, инфляция в августе составила 5,2%. ЦБ в сентябре спрогнозировал, что ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 11,5–12,5%, что на 3% выше в сравнении с предыдущим прогнозом. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов уточнил, что побороть высокую инфляцию и снизить стоимость денег в экономике можно только с консолидацией бюджета и работой с расходами и ресурсами обеспечения.