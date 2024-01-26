Путин раскрыл зарплату участников спецоперации Путин: участники спецоперации зарабатывают около 200 тысяч рублей в месяц

Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»

Военнослужащие, отправившиеся в зону спецоперации на Украину, получают зарплату размером около 200 тысяч рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками СВО. Глава государства назвал эту сумму приличной, добавив, что бойцы ВС РФ имеют право не только на зарплату, но и на выплату денежного довольствия. Трансляцию с выступлением Путина публикует Кремль.

Человек, который воюет, он имеет право не только на заработную плату, но и выплату денежного довольствия, она достаточно приличная с учетом среднего дохода по стране — 200 и больше тысяч рублей в месяц, — сообщил Путин.

Президент также отметил, что РФ начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить свои интересы. По его словам, СВО является попыткой прекратить боевые действия вооруженными средствами.

Военный эксперт Андрей Клинцевич в свою очередь раскрыл зарплаты американских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украине. По его словам, среди них есть бойцы, которым платят за участие в конфликте до $30–40 тысяч в месяц, а также сотрудники американских силовых ведомств, которые выполняют приказы своего руководства.