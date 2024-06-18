Путин раскрыл сроки утверждения изменений в налоговой системе Путин: принятие изменений в налоговой системе планируется в августе

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Владимир Путин

Изменения в налоговой системе РФ будет приняты в августе текущего года, сообщил президент Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. Он отметил, что до этого времени все нововведения должны быть отработаны правительством и Госдумой. По словам российского лидера, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков.

Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой, и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие, — заявил президент.

Глава государства также сообщил, что северные надбавки не должны расцениваться как увеличенный доход. Поэтому, продолжил президент, эти выплаты будет правильным вывести из-под повышенного НДФЛ. Путин добавил, что обязательно даст правительству соответствующее поручение.

Согласно законопроекту, разработанному кабмином, для людей с доходом до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%, для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — повысится до 15%, от 5 до 20 млн рублей — составит 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%.