«От предков все достается»: Путин раскрыл секрет своей работоспособности Путин объяснил, что работоспособность досталась ему от предков

Фото: President Of Russia Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин объяснил свою выносливость и работоспособность «биологией, которая дается от предков». По словам глав государства, у него «пока все нормально получается», однако он надеется, что в ближайшее время его график окажется менее интенсивным.

Это биология. От предков все достается. Нормально все получается, слава Богу, пока. Удастся ли отдохнуть, я пока не знаю. Не планирую особенно, не планирую. Но, конечно, такой интенсивности, надеюсь, в ближайшее время не будет. Конечно, вчера мы поздно закончили, — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

Ранее директор научного института им Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что здоровью президента России Владимира Путина ничего не угрожает на саммите Россия — Африка. Он заявил, что все участники форума прошли все контролирующие мероприятия, а также сдали тест на коронавирус.

До этого Владимир Путин признался, что на регулярной основе проходит медицинский осмотр. Глава государства посоветовал всем гражданам России последовать этому примеру и организовать для себя график регулярного медосмотра.