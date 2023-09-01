Путин раскрыл секрет непобедимости русского народа Путин: русский народ с его настроем победить невозможно

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что русский народ с его настроем невозможно победить. Выступая на открытом уроке «Разговор о важном», он отметил, что так было в годы Великой Отечественной войны и сейчас ничего не изменилось.

Когда я прочитал наказ деда своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ, с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся, — сказал президент.

Президент отметил, что в переписке его деда с сыном, который находился на фронте, оба обращались друг к другу на «вы». Это, по мнению Путина, подтверждает большую внутреннюю культуру русского народа.

В открытом уроке «Разговор о важном» приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, а также победители международных олимпиад и конкурсов.

Ранее глава государства также анонсировал новый конкурс для семей с детьми. По его словам, соревнование поможет внести большой вклад в развитие семейных ценностей. Прием заявок для участия в конкурсе стартует 4 сентября.

Во время видеоконференции с президентом Киргизии Садыром Жапаровым российский лидер также поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний. Главы двух государств дали старт строительству трех русскоязычных школ в республике.