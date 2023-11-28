Путин раскрыл, против кого направлено происходящее на Украине Путин: происходящее на Украине направлено против всех народов России

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Президент России Владимир Путин

Происходящее на Украине направлено не только против русских, но и других народов России, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. По его словам, которые приводит ТАСС, на сегодняшний день Запад придерживается идей русофобии и других форм расизма и неонацизма.

Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия и другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев... — сказал президент.

Позиция Запада объясняется тем, что ему не нужна столь большая и многонациональная страна, как Россия, отметил Путин. По мнению президента, западные расисты и колонизаторы не способны уложить в сознании то единство культур, традиций, языков и этносов, которые существуют в РФ.

Путин также отметил, что Русский мир и Россия не могут существовать без русских как этноса. При этом он подчеркнул, что в данном заявлении нет никакой претензии на превосходство, исключительность или избранность. По словам Путина, русские — это культурная, духовная и историческая идентичность.