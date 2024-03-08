Путин раскрыл предназначение женщины: как политики РФ поздравили с 8 Марта

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Каким он назвал главное предназначение женщины, что сказали девушкам его конкуренты на выборах и другие российские политики?

Кого Путин лично поздравил с 8 Марта

Президент из своей резиденции в Ново-Огарево поздравил всех россиянок с Международным женским днем. Текст поздравления приводится на сайте Кремля. Путин объявил, что женщинами «невозможно не восхищаться», и поблагодарил россиянок, которые служат в зоне СВО или ждут дома своих мужчин из зоны спецоперации.

«Женщины способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа, — это рождение детей. Материнство — потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», — объявил глава государства.

Ранее, в канун праздника, президент посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище, где встретился с выпускницами. Он привел женщин — военных летчиц в качестве примера упорства.

«Мне Сергей Кужугетович [Шойгу] рассказывал, как осуществлялся первый набор. Не знаю, здесь присутствует эта девушка или нет? Не получилось у одной из будущих курсанток поступить — так она палатку здесь разбила, перед воротами. Такое отношение к жизни, к будущей профессии действительно многого стоит», — рассказал Путин.

Также в Международный женский день президент своим указом помиловал 52 женщины, осужденные за различные правонарушения.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова

Как поздравил женщин Леонид Слуцкий

Поздравили женщин с 8 Марта все кандидаты на президентских выборах в РФ. Леонид Слуцкий особо поздравил руководительниц и участниц «Швейбатов», созданных ЛДПР для помощи российским военным в СВО.

«Уникальные подвижницы, героини, которые в тылу шьют для наших бойцов, дают нашим ребятам возможность чувствовать себя под материнской заботой на передовой», — объявил Слуцкий.

По его словам, в ЛДПР почти половина членов — женщины, многие из них стали парламентариями и руководителями региональных отделений, и женщины от партии представлены в обеих палатах Федерального собрания — это депутат Госдумы Василина Кулиева и сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева.

Кого поздравил с 8 Марта Николай Харитонов

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов накануне праздника встретился с представительницами Всероссийского женского союза «Надежда России». Открывала съезд депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина, которая назвала «глубинным смыслом праздника [8 Марта] борьбу женщин за свои права: социальные, экономические и политические».

Как пишет сайт КПРФ, Николай Харитонов в честь Международного женского дня прочел строки из стихотворения «Вариации из Некрасова» Наума Коржавина:

«Столетье промчалось. И снова,

Как в тот незапамятный год —

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдёт.

Ей жить бы хотелось иначе,

Носить драгоценный наряд...

Но кони — все скачут и скачут.

А избы — горят и горят».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Николай Харитонов

Что сказал женщинам Вячеслав Даванков на 8 Марта

Кандидат от партии «Новые люди» в канун праздника поздравил женщин и обсудил с ними вопросы здравоохранения. Главной темой стало рождение детей и создание семей, а также поддержка женщин после рождения ребенка.

«Потому что без такой поддержки нам, нашей стране, будет по-настоящему трудно развиваться. Молодая семья — это залог того, что у нас будет светлое, интересное, яркое будущее», — приводит слова Даванкова телеканал НТВ.

Как поздравил женщин министр обороны РФ

Сергей Шойгу в своем поздравлении рассказал, что в Вооруженных силах РФ проходят службу и работают более 300 тысяч женщин. Он объявил, что «женщины вдохновляют мужчин на свершения, а также одухотворяют их сердца, делая жизнь ярче и гармоничнее».

«8 Марта для нас, мужчин, особенный день; обычно сдержанные и немногословные, в этот день мы готовы вновь и вновь признаваться вам в своих искренних чувствах. В этот день поздравляем самых дорогих и прекрасных на свете женщин: наших мам, любимых, сестер и дочерей», — сказал Шойгу.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости Сергей Шойгу

Как поздравил женщин Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза назвал 8 Марта «символом красоты и самых весенних чувств». Как и Путин, он подчеркнул, что «в этом мире у женщин особая миссия — дарить жизнь».

«Постоянное стремление к совершенству — вот главный принцип, который позволяет вам достигать свершений в самых разных сферах».

«Это особенно важно сегодня, когда мы проходим непростые испытания, даем отпор циничному врагу», — объявил Медведев в своем Telegram-канале.

Как поздравляли женщин в Госдуме РФ

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поздравил женщин, которые работают в Думе. К нему присоединились другие депутаты.

«Вообще мир сегодняшний держится не на мужиках, он держится на женщинах. Мы вам просто в помощь природой даны, мы рядом с вами, но мы не решаем главные задачи сегодняшнего бытия», — объявил председатель думского комитета по контролю Олег Морозов.

Фото: duma.gov.ru Вячеслав Володин

Как поздравили главу Совфеда РФ

А спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко с праздником поздравил лично президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

«Во все времена женщина была и остается олицетворением красоты, мудрости и доброты. Именно поэтому этот весенний день наполнен самыми светлыми чувствами и душевным теплом», — объявил он на своем сайте.

Как поздравил женщин мэр Москвы

Столичный градоначальник Сергей Собянин в своем Telegram-канале поблагодарил женщин за уют в Москве.

«Этот замечательный весенний день украшен вашими улыбками, дорогие женщины. Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме — Москве», — написал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Собянин

Что сказал женщинам на 8 Марта губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов поздравил женщин со сцены БКЗ «Октябрьский». Там накануне состоялся праздничный концерт. Градоначальник заявил, что жительниц Ленинграда-Петербурга «всегда отличала огромная душевная сила».

«Семья с детьми сегодня — главный ориентир государства. Эти слова президента определяют всю нашу работу, чтобы наша страна всегда была крепка своими традициями, ценностями, преемственностью поколений. И самое главное, что женщины, матери, жены хранят эти ценности и передают их нашим детям и внукам. На женщинах держится наша страна, российская семья. Держатся любовь и согласие», — объявил Беглов.

Читайте также:

ВОЗ посоветовала женщинам отказаться от алкоголя на 8 Марта

Россиянам рассказали об уловках кибермошенников перед 8 Марта

СБ ООН проведет заседание по Украине 8 марта