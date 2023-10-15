Путин раскрыл подробности закрытой встречи с участниками СВО Путин на закрытой встрече поблагодарил участников СВО за мужество и героизм

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину поделился подробностями закрытой части встречи с участниками специальной военной операции на Украине. Глава государства сообщил, что выразил бойцам благодарность за мужество и героизм и был тронут ответом солдат, что в российской армии «таких много».

Я снова выразил слова благодарности: «Ребята, вам большое спасибо за ваше мужество, за героизм». Первое, что они сказали: «У нас таких много». Честно говоря, меня это тронуло. Без всякой рисовки говорят: «Вы знаете, сколько у нас таких?» Российские люди вот такие, — поделился президент.

Встреча президента и участников спецоперации, которые были удостоены государственных наград, состоялась 29 сентября. Военнослужащие отличились в бою в районе Урожайного. В числе присутствующих были рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, а также рядовой Вячеслав Тарасов. Кроме того, в разговоре с главой государства принял участие старший сержант Виктор Хамаганов.

Ранее Путин рассказал, что Вооруженные силы России улучшили свои позиции по всем направлениям, включая Купянское, Запорожское и Авдеевское. По словам президента, сейчас российская армия ведет активную оборону в районе Авдеевки в ДНР.