Путин раскрыл подробности торговли в нацвалюте между странами ЕАЭС Путин: доля торговли в национальных валютах в странах ЕАЭС составляет около 90%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Доля торговли в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет около 90%, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. По словам главы государства, которые цитирует РИА Новости, в будущем этот показатель покажет стремительный рост благодаря грамотным совместным действиям государств в финансовом секторе.

Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе, — сказал Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках мероприятия также отметил высокий уровень экономической интеграции союза. Он заявил, что хочет видеть ЕАЭС в будущем одним из глобальных полюсов экономического притяжения, и на это есть все шансы, поскольку объединение уже сейчас отличается от ШОС и БРИКС мощной динамикой развития.

Также государства ЕАЭС, в число которых входит и Россия, подписали соглашение о свободной торговле с Ираном. Документ был подписан в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, который прошел в Санкт-Петербурге 25 декабря. До этого между Союзом и Ираном действовало лишь временное соглашение, подписанное в мае 2018 года и вступившее в силу в октябре 2019 года. Предполагается, что заключение договора позволит создать дополнительные возможности для расширения взаимодействия между РФ и Ираном.