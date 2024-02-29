Путин раскрыл подробности строительства магистрали Москва — Петербург Путин: ВСМ из Москвы в Петербург будет проходить через Тверь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом будет проходить через Тверь, заявил президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию. По его словам, маршрут также будет пролегать через Великий Новгород. Глава государства подчеркнул, что в планах правительства построить ВСМ через разные города России.

Президент подчеркнул, что российские разработки в сфере машиностроения и инфраструктуры широко востребованы для создания сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Первая из них будет проходить от Москвы до Санкт-Петербурга.

Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу — Великий Новгород, — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что в 2024 году автомобильная трасса М-12 будет продлена. Она дойдет до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени. Президент также поручил предоставить схему финансирования трассы Джубга — Сочи.

Путин ранее заявил, что российским регионам спишут более половины долгов по бюджетным кредитам. При этом он отметил, что сэкономленные средства будут направлены на поддержку инвестиций и в инфраструктурные проекты.