Путин: Запад воспринимает события на Украине как «какие-то мультики»

Фото: Скриншот с видео «Послание президента РФ Федеральному Собранию-2024»

Президент РФ Владимир Путин

Западные страны не воспринимают события, происходящие на Украине, сообщил в рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. По его словам, Запад смотрит на ситуацию как на «какие-то мультики».

В условиях конфликта на Украине то же самое происходит. Они [Запад] думают, что для них это все мультики какие-то, — уточнил глава государства.

Вместе с тем, продолжил президент, власти стран Запада, в том числе США, пытаются вновь втянуть Россию в гонку вооружений. По его словам, западные державы пытаются «повторить трюк», как они это сделали с Советским Союзом в 1980-е годы. При этом он подчеркнул, что в своих заявлениях США и ЕС «демонизируют» Россию, обвиняя ее в желании напасть на Европу. Глава государства указал, что подобная риторика является бредом.

До этого председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер выразил мнение, что публикации о подготовке «нападения» России на страны НАТО являются «полной чушью». Он подчеркнул, что такие новости используются для запугивания жителей Германии, чтобы можно было поставлять Украине еще больше оружия.

По его словам, правильным решением было бы отправить дипломатов в Россию, чтобы решить конфликт мирным путем. Депутат также предположил, что страны НАТО могут готовиться к полномасштабному конфликту, о чем свидетельствует заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку западных войск на Украину в будущем.