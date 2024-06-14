Путин раскрыл обман Киева с полномочиями Зеленского Путин: решение КС Украины не позволяет продлевать президентский срок Зеленского

Фото: Офис президента Украины

Киев умалчивает о решении Конституционного суда Украины, согласно которому президентский срок не может продлеваться, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ, его слова приводит корреспондент NEWS.ru. Глава государства подчеркнул, что легитимность Владимира Зеленского на посту украинского лидера закончилась вместе со сроком его полномочий.

Еще в мае 2014 года КС Украины вынес решение, что «президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах». Кроме того, КС Украины отметил, что конституционный статус президента не содержит норм, которые устанавливали бы другой срок, кроме пятилетнего, — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что в настоящий момент именно Верховная рада является легитимным органом на Украине. В то же время украинская исполнительная власть узурпирована и удерживается незаконным путем, как в 2014 году, добавил он.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что власти России после месяца ожидания заняли твердую позицию по вопросу легитимности Зеленского. По его словам, в Кремле больше не считают украинского лидера законным главой государства. Эксперт связывает это с тем, что послание американского президента Джо Байдена, которое Путину передал король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, не удовлетворило Москву.

До этого Владимир Путин отмечал, что законность пребывания украинского лидера на посту имеет значение для России в случае подписания документов. Он подчеркнул, что вопрос легитимности Зеленского должен быть решен политической и правовой системами самой страны.