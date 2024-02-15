Путин раскрыл, о чем разговаривал с Карлсоном после интервью Путин заявил, что обсудил с Карлсоном после интервью демонизацию РФ на Западе

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Президент РФ Владимир Путин и Такер Карлсон

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным сообщил, что после интервью Такеру Карлсону обсудил с ним умышленную демонизацию России в западных странах. По его словам, в ходе беседы они обсудили заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что его родственники сбежали из России от еврейских погромов, сообщает журналист в своем Telegram-канале.

Вопрос демонизации России, связанный с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, должен был возникнуть в ходе официальной части, но одна из тем, о которой мы говорили уже, когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь США господин Блинкен, о том, что его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов, — сказал президент.

Американский журналист Такер Карлсон после посещения Москвы признался, что его восхитила станция метро «Киевская». Он также провел сравнение с американским метрополитеном, отметив, что не увидел в столичной подземке грязи, граффити или бездомных.

До этого Путин признался, что не получил «полного удовольствия» от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, потому что тот лишил его возможности давать острые ответы на жесткие вопросы. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства пояснил, что вместо напряженной беседы Карлсон выбрал тактику терпеливого слушателя.