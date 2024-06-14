Путин раскрыл, кто виноват в конфликте на Украине Путин: конфликт на Украине возник из-за авантюрной политики стран Запада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Народы России и Украины нашли бы способ справедливо урегулировать конфликт, но его причина заключается в авантюрной политике Запада, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии МИД РФ. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, события на Украине являются прямым результатом развития истории.

Кризис, связанный с Украиной, — это не конфликт двух государств. Тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними. Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнений, что русские и украинцы, которых объединяют общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы, — сказал он.

Но, как отметил президент, корни конфликта берут начало не в двусторонних отношениях России и Украины, а в «агрессивной, бесцеремонной и авантюрной» политике Запада, которую он вел задолго до начала военной операции. Глава государства назвал украинский кризис результатом развития мировой и европейской истории конца XX — начала XXI века.

Глава государства отметил, что конфликт на Украине начала не Россия. По его словам, Киев дал старт боевым действиям, напав на Донецкую и Луганскую народные республики, которые решили объявить о своей независимости.

Еще раз хочу подчеркнуть, Россия не начинала войны. Это киевский режим, после того как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия, — отметил он.

По мнению Путина, ДНР и ЛНР имели право на самоопределение, но Киев полностью проигнорировал выбор живущих там людей и развязал против них полномасштабную войну с использованием авиации, артиллерии и танков.

Путин также заявил, что Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС. Глава государства пообещал принять необходимые меры к саммиту международной организации, который пройдет в Казани в 2024 году.