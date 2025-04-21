Путин раскрыл количество атак ВСУ за время пасхального перемирия Путин: ВСУ совершили почти пять тысяч атак во время пасхального перемирия

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины снизили боевую активность во время перемирия, заявил президент России Владимир Путин. При этом глава государства отметил, что в этот промежуток ВСУ совершили почти пять тысяч атак. С таким сообщением российский лидер выступил на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», а журналист Павел Зарубин опубликовал видео в Telegram-канале.

В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки в том числе и командующих группировок наших, — подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что всего было 4900 нарушений, из которых зафиксировано шесть атак и 90 попыток ударов беспилотниками самолетного типа. Путин приветствовал сокращение боевой активности со стороны ВСУ и выразил готовность «посмотреть в будущее».

Глава государства объявил пасхальное перемирие в зоне спецоперации с 18:00 (мск) 19 апреля до полуночи 21 апреля. Путин перед этим заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о продвижении ВСУ в Курской и Белгородской областях. При этом политик не дал четкого ответа на предложение Путина о пасхальном перемирии. В Минобороны эту информацию не комментировали.