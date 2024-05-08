Путин раскрыл, какой валютой страны ЕАЭС расплачиваются друг с другом Путин: более 90% расчетов в ЕАЭС проводится в нацвалютах

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Владимир Путин

Более 90% расчетов в рамках Евразийского экономического союза проводится в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Кроме того, по словам российского лидера, объем взаимной торговли между странами ЕАЭС вырос почти в два раза, до $89 млрд, передает корреспондент NEWS.ru.

При этом более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах, — сказал Путин.

Ранее лидер армянского оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян заявил, что Ереван от сотрудничества с ЕАЭС только выиграл, несмотря на уговоры Запада отказаться от взаимодействия с союзом. Тем не менее, по его словам, премьер-министр страны Никол Пашинян уже давно выбрал для себя политическую ориентацию на Запад и именно поэтому он игнорирует и будет продолжать игнорировать мероприятия ОДКБ и СНГ в ожидании компенсации от Запада за разрыв с ЕАЭС.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук отмечал, что впечатляющие показатели развития российской экономики оказывают позитивное влияние на соседние страны. По его словам, особенно это касается участниц Евразийского экономического союза и СНГ.