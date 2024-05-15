«Вещи двойного назначения»: Путин раскрыл, чем занимался Белоусов Путин заявил, что Белоусов по его поручению занимался темами двойного назначения

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Андрей Белоусов

Экономист Андрей Белоусов, получивший должность министра обороны в новом правительстве России, в последнее время занимался поручениями двойного назначения, в том числе развитием беспилотных летательных аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов. Глава государства выразил надежду, что новый глава Минобороны справится с поставленными перед ним задачами, передает ТАСС.

Кроме всего прочего, Андрей Рэмович [Белоусов] в последнее время по моему поручению занимался некоторыми вещами двойного назначения, в частности, развитием беспилотных летательных и других беспилотных аппаратов. То же самое делал и Сергей Кужугетович [Шойгу] по линии Министерства обороны, — сказал глава государства.

Путин, представляя нового министра обороны в ходе встречи с командующими войсками военных округов, заявил, что назначение Белоусова связано с ростом военных расходов. По его словам, в 2024 году совокупные расходы России на оборону и безопасность составят примерно 8,7%.

Глава государства напомнил, что Белоусов прежде возглавлял Министерство экономического развития, затем работал помощником президента в администрации, а в последние годы был первым зампредседателя правительства РФ, руководил экономическим блоком. По мнению президента, он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы вписать экономику Минобороны и всего силового блока в общую экономику страны.