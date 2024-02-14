Путин раскрыл, каким видит МЧС России Путин назвал МЧС слаженной и мобильной структурой

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сейчас представляет собой слаженную, мобильную и технически оснащенную структуру, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам заседания коллегии ведомства, запись которого опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что в минувшем году российские спасатели действовали в непростых и нестандартных ситуациях.

Сегодня МЧС <...> отвечает за решение широкого круга крайне важных задач. Прежде всего — за защиту людей от чрезвычайных ситуаций, — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что МЧС отвечает за решение широкого круга крайне важных задач, но в первую очередь — за защиту людей от чрезвычайных ситуаций. Как напомнил президент, в компетенцию ведомства также входят предупреждение, профилактика и тушение пожаров, а также ликвидация последствий техногенных аварий и стихийных бедствий.

В прошлом году российские спасатели действовали в непростых и, как часто это бывает, нестандартных условиях. Отмечу ваш вклад в снижение ущерба от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, в Поволжье и на юге России. Во всех случаях аварийно-спасательные работы, помощь гражданам были организованы максимально оперативно, — сказал он.

Отдельно Путин отметил мужество и профессионализм спасателей, работавших в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Глава государства отметил, что сотрудники МЧС организовывали эвакуацию граждан из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы, проводили разминирование территорий, а также участвовали в восстановлении социально значимых объектов.

Глава государства также призвал уделить особое внимание совершенствованию гражданской обороны в российских регионах, подвергающихся атакам со стороны ВСУ. По его словам, ведомству необходимо использовать опыт специальной военной операции при решении этого вопроса.